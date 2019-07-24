РИАМО – 24 июл. Полицейские в ходе профилактического рейда «Нелегал – 2019» на территории Реутова обнаружили цех по переработке мяса птицы, сотрудники которого жили и нелегально трудились в условиях антисанитарии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Всего по результатам проведенных мероприятий составлено 83 административных протокола, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 48 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности», – заявила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что на каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Кроме того, по словам Петровой, в отношении трех граждан возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) и статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.