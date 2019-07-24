РИАМО – 24 июл. В Московском метрополитене наблюдается перенасыщение информацией, на каждой станции дается слишком много объявлений, что вызывает раздражение у многих пассажиров, но главным фактором появления стресса в метро по-прежнему является нарушение личного пространства, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

В столичном метро ранее начали звучать аудиосообщения о будущих пересадках на Московские центральные диаметры (МЦД), объявления включили в поездах на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях.

«Переизбыток объявлений безусловно вызывает у людей раздражение. Люди в разных формах этого и не скрывают. Эти объявления мешают тому, что многие люди делают в метро, например, читают, что-то изучают. Когда человек часто пользуется метро, он за остановками не наблюдает, он знает, какая станция следует дальше, но его отвлекают постоянные объявления», - сказал Шабшин.

Он добавил, что это также банально мешает общаться, если пассажир едет в подземке с компанией.

«Люди и так перекрикивают шум колес во время поездки, а когда наступает тишина, начинается атака объявлениями: сейчас станция такая, потом такая, потом это все повторяется на ломаном английском, потом дают еще какую-нибудь информацию, а сейчас еще начали добавлять, что скоро будет пересадка на МЦД», — пояснил психолог.

Главным же фактором раздражительности и основным источником стресса специалист назвал жесткое нарушение личного пространства человека.

«Вокруг каждого человека есть несколько сантиметров личного пространства, куда пропускают только близких людей. В метро же это жестко нарушается. Мы бессознательно вытесняем этот момент – смотрим вниз или читаем объявления. Но внутри это вызывает напряжение», - добавил Шабшин.

Ранее в аудиообъявлениях в метро начали просить уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, а также любым женщинам, необязательно беременным. Не все пассажиры согласились с такими рекомендациями: в Сети появилась петиция, автор которой посчитал просьбу уступать место женщинам в метро дискриминацией мужчин и оскорблением женщин. С ним согласились и многие женщины.