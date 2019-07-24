РИАМО - 24 июл. В Кутузовском тоннеле в Москве опрокинулся грузовик с щебнем, перекрыв две полосы движения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«В Кутузовском тоннеле опрокинулся грузовой автомобиль с сыпучим материалом. В результате ДТП никто не пострадал. На данный момент перекрыто две полосы из четырех», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент устраняются последствия аварии. На месте происшествия работает спецтехника.