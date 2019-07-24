РИАМО - 24 июл. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Одинцовского городского округа, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 9:20 23 июля поступило сообщение об обнаружении мины времен Великой Отечественной войны на поле в деревне Гигирево Одинцовского городского округа. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Место обнаружения оцепила полиция. Уничтожение боеприпаса запланировано на 24 июля.