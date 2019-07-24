РИАМО – 24 июл. Более 161 тысячи книг, списанных из библиотек департамента культуры Москвы, обрели новых владельцев этим летом, очередной перечень изданий, которые горожане могли забронировать, а затем бесплатно забрать, появился на портале «Списанные книги» 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С каждым годом популярность проекта «Списанные книги» растет. Пятый этап, стартовавший в июне этого года, по количеству бронирований побил все рекорды. Так, например, за первые сутки на портале было сформировано более 17 тысяч заказов, в каждом из которых насчитывалось от пяти до 10 книг. Эта самая большая цифра за историю проекта», – сказал представитель пресс-службы Дирекции культурных центров.

Традиционно наибольшей популярностью пользовались произведения отечественных и зарубежных классиков – Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Владимира Набокова, Михаила Шолохова, Михаила Лермонтова, Ги де Мопассана, Александра Дюма, а также исторические романы и книги Эдварда Радзинского, Василия Яна, Валентина Пикуля и других писателей.

Свыше 155 тысяч экземпляров пополнили домашние библиотеки, остальные пять тысяч книг раздали организациям. В их числе не только другие библиотеки, но и государственные учреждения, дома культуры, театры, а также общественные и коммерческие объединения.

В день на портале «Списанные книги» можно было зарезервировать не более 10 изданий. Бронь действовала три дня, продлить ее срок можно было дважды.

В пятом этапе проекта «Списанные книги» приняли участие 186 библиотек. Наибольшее количество экземпляров – более 55 тысяч – передали горожанам читальни Южного административного округа. Свыше 35 тысяч книг отдали учреждения севера столицы, более 20 тысяч изданий – библиотеки Центрального округа.

Столичные библиотеки проводят ревизию фондов примерно два-три раза в год. Специалисты оценивают, какие книги нуждаются в замене, и тогда их списывают, чтобы закупить новые. Редкие экземпляры и книжные новинки списанию не подлежат. В библиотеках появляются переиздания классиков, произведения современных авторов, научно-популярная литература, а ветхие, невостребованные издания находят своего читателя благодаря порталу «Списанные книги».

Перечень книг на портале пополняется приблизительно раз в полгода. В следующий раз акцию планируется запустить этой зимой.