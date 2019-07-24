РИАМО – 24 июл. Специалисты Мосприроды впервые подсчитали, сколько птенцов вывели водоплавающие птицы на особо охраняемых природных территориях столицы в 2019 году, им удалось насчитать свыше 1 тысячи птенцов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы считаем выводки, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях. Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее в этом году условия для водоплавающих», – заявил представитель пресс-службы Мосприроды.

Наибольшее прибавление отмечено у часто встречающейся в московских водоемах кряквы – более тысячи утят в 198 выводках. Также в этом году птенцов вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них чомги – шесть выводков – 10 птенцов, лысухи – шесть выводков – 27 птенцов, камышницы – четыре выводка – восемь птенцов, огари – пять выводков – 34 птенца и хохлатые чернети – три выводка – 12 птенцов.

Многочисленное потомство появилось у лысухи – одной из редких краснокнижных птиц. Ее можно встретить на Долгих прудах в районе Северный. У нее угольно-черная расцветка перьев и белый клюв с кожистой бляшкой. Лысух можно также узнать по длинным ногам и пальцам, на которых есть полукруглые кожистые фестончатые лопасти. Свои гнезда они устраивают в высоком тростнике.