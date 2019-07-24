РИАМО – 24 июл. В столице по распространенной видеозаписи о противоправных действиях в отношении сотрудника Центра организации дорожного движения организована проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В одном из мессенджеров опубликована видеозапись, содержащая фрагмент драки, на которой неизвестный мужчина наносит удары сотруднику ЦОДД.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.