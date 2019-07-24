РИАМО - 24 июл. Экологическая просветительская программа Dragonfly, посвященная редким видам стрекоз, обитающим на территории Москвы, пройдет 9 августа в Измайловском парке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лекция начнется в 12:00 и продлится не менее двух часов. Участников будут ждать на площадке «У тайного холма», расположенной неподалеку от входа в парк со стороны 5-й Парковой улицы. Вход на мероприятие свободный.

«На этот раз речь пойдет о стрекозах — одних из самых древних насекомых на нашей планете, которые практически не изменились за миллионы лет своего существования», — говорится в сообщении.

Лекция рассчитана как на детей, так и на взрослых. После лекции все желающие смогут задать вопросы, поделиться собственным опытом наблюдений за стрекозами, бабочками и другими насекомыми, а также научиться создавать летающие модели стрекоз.

На площадке Dragonfly гости смогут смастерить воздушного змея в виде стрекозы. Материалы для изготовления приносить с собой не нужно — отправить в полет свою модель все желающие смогут на месте.