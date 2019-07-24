РИАМО – 24 июл. По инициативе москвичей в переходе у станции метро «Улица 1905 года» планируют установить скульптуру, посвященную баянисту Владимиру Панфилову, который играл в переходе у станции на протяжении 15 лет, изготовлением памятника может заняться мастерская имени В.М. Клыкова, сообщил РИАМО депутат, глава муниципального округа Пресненский Дмитрий Юмалин.

Панфилов стал легендой Пресненского района: 81-летний баянист играл возле станции метро «Улица 1905 года» практически каждый день в течение 15 лет. Музыкант приехал в столицу из Тамбовской области после того, как его жена умерла от рака. У Панфилова остались двое сыновей.

«С этой инициативой (установить памятник - ред.) еще буквально двое суток, сутки не прошли (после смерти музыканта – ред.), нам стали писать жители. На официальную страницу в Facebook к нам обратились жители и не только местные, а также люди, которые на работу ходили, которые там периодически приезжали в район, они тоже с этой инициативой вышли, предложили собрать подписи и увековечить память. Потому что Владимира Устиновича олицетворяют и ассоциируют с этим местом и вообще с Пресней, в частности», - сказал Юмалин.

По словам Юмалина, скульптура будет изготовлена размером 1:1 либо 0,75 от размера и установлена в переходе у метро «Улица 1905 года» рядом с лавочкой.

«Он единственный на тот момент имел реальное разрешение на работу. Он был уличный музыкант, у него было разрешение индивидуального предпринимателя, он платил налоги. То есть тут вопрос о честности и порядочности вообще не стоит. А умер он 18 июня, а накануне, 15 июня, ему присудили победу в конкурсе уличных музыкантов, которое администрация муниципального округа организовывала совместно с депутатами, и он там с большим отрывом победил в этом конкурсе. Так сказать, поставил жирную точку, добился, наверное, того, чего хотел, и во вторник, к сожалению, умер», - добавил Юмалин.

По словам Юмалина, на данный момент собрано уже более 150 подписей. Планируется, что изготовлением скульптуры займется мастерская имени В.М. Клыкова.