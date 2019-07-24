РИАМО – 24 июл. В центрах «Мои документы» запустили выставочный культурно-просветительский проект «Город великих людей», на территории 20 учреждений посетители смогут увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны, переданные горожанами в Главное архивное управление столицы в рамках акции «Москва – с заботой об истории», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Акция стартовала в апреле этого года. Москвичи уже передали в Главархив более четырех тысяч фотографий, дневников и мемуаров, фотоальбомов, наград и писем», – говорится в сообщении.

Кроме того, на выставках представлены интерактивные экспонаты, посвященные выдающимся москвичам и их вкладу в развитие науки, техники, спорта, культуры: балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину, физиологу Сергею Брюхоненко, инженеру-конструктору Сергею Королеву. Для некоторых инсталляций задействованы мультитач экраны.

Организаторы проекта – столичный департамент труда и социальной защиты населения, Главархив и центры госуслуг «Мои документы».

Акцию «Москва – с заботой об истории» высоко оценили участники проекта «Активный гражданин». Более 100 тысяч горожан высказали свое мнение, из них более 84% поставили максимальный балл. Акция получила среднюю оценку 4,7.

Передать документы на хранение в Главархив по-прежнему можно во всех районных центрах госуслуг «Мои документы» с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО, а также во Дворце госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.