РИАМО - 24 июл. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха днем составит плюс 20-25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Активные атмосферные фронты продолжат определять погоду в столичном регионе. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами сильные», – говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит плюс 21-23, по области плюс 20-25 градусов.

Ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.