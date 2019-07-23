РИАМО - 23 июл. В столичном районе Зюзино появилась современная площадка для игр и занятий спортом с панда-парком и садами камней, ее обустроили возле дома 30 на Болотниковской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На этом месте стояли ветхие пятиэтажки, а после их сноса образовался пустырь, который теперь превратился в удобную зону отдыха», — отметил представитель управы района Зюзино.

Для юных жителей специалисты организовали настоящий панда-парк: установили на опорах полосу препятствий, лазилки, «паутину» и горку в форме трубы. Рядом обустроили футбольное поле с искусственным покрытием.

По внешнему периметру спортивной площадки появились альпийские горки и сады камней. Также во дворе проложили дорожки, установили фонари и несколько резных скамеек с крышами. Кроме того, здесь высадили деревья и разбили цветники.

В близлежащих дворах обустроили парковочные карманы и обновили пандусы.