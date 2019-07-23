РИАМО - 23 июл. Жители городского округа Солнечногорск могут принять участие в народном голосовании конкурса «Образец для подражания», победителей - лучшие дворы и подъезды - наградят в День округа 24 августа, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Стартовало народное голосование муниципального конкурса «Образец для подражания». Призовые места представлены в четырех номинациях: образцовый двор многоквартирного дома, образцовый подъезд многоквартирного дома, образцовый двор частного дома, образцовый населенный пункт. На конкурс заявлены 27 участников», - говорится в сообщении.

Отобрать лучших из них помогут жители, которые могут проголосовать как в электронной форме, так и заполнив собственноручно анкету в любом территориальном управлении.

«Конкурс проводится по инициативе жителей округа при поддержке главы муниципалитета Владимира Слепцова. К основным номинациям мы добавили еще одну - Гран-при конкурса, победитель которой будет определен по наибольшему количеству победителей, сосредоточенных в одном населенном пункте», — уточнил заместитель главы администрации городского округа Артем Полищук.

Голосование доступно по ссылке и завершится 16 августа. Награждение победителей состоится 24 августа на празднике «День Солнечногорья».