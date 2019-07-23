РИАМО - 23 июл. Количество человек, получивших острую кишечную инфекцию от употребления еды из вендинговых аппаратов сети Healthy food в столице, возросло с 65 до 86, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в семи административных округах Москвы и установлением связи случаев заболеваний с употреблением продукции под брендом Healthy food проводится эпидемиологическое расследование, начатое 15 июля.

«По состоянию на 15:00 23 июля зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», - говорится в сообщении.

С 16 июля цех по производству продукции Healthy food опечатан, реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена. Все заболевшие – взрослые. Всего госпитализировано 37 человек. Новых случаев госпитализации за последние трое суток не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 33 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, четыре человека продолжают лечение.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве приняты меры по недопущению в организации торговли и общественного питания продукции ООО «Хэлфи Фуд Продакшн», представляющей угрозу для жизни и здоровья людей», - уточняется в материале.

Ведомством изъято из оборота около 3 тонн обезличенного сырья и готовой продукции, помещения производственных цехов в Юго-Восточном округе Москвы опечатаны, закрыты 48 станций здорового питания (вендинговые автоматы), реализующих продукцию под брендом Healthy food в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном округах столицы.

Кроме того, опечатаны два кафе Healthy food: ООО «Горшочек, вари» в башне «Город столиц» (Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 17) и ООО «Хэлфи Фуд Ритейл» (Пресненская набережная, дом 10), получавшие продукцию от компании ООО «Хэлфи Фуд Продакшн».

«Проводятся исследования ранее отобранных образцов сырья и готовой пищевой продукции, выпускаемой в цехе и находившейся в реализации, смывов с технологического оборудования и объектов окружающей среды, а также обследование сотрудников предприятия», - заключается на сайте.