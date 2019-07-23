РИАМО - 23 июл. С начала 2019 года пассажиры «Мострансавто» совершили порядка 10 миллионов поездок по 74-м новым маршрутам в различных муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 1 января предприятие приступило к обслуживанию еще 74 муниципальных и межмуниципальных подмосковных маршрутов, действующих по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки.

«Маршруты проходят в Химках, Подольске, Ивантеевке, Мытищах, Дмитрове, Щелкове, Домодедове, Люберцах, Коломне, Наро-Фоминске, Одинцове, Ступине, Серпухове, Сергиевом Посаде и Шатуре. В транспортном обслуживании задействованы 15 филиалов «Мострансавто» и более 150 автобусов большого, среднего и малого классов», - уточняется в материале.

Все транспортные средства оснащены современным оборудованием, необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

«Ежедневно данными маршрутами пользуются более 55 тысяч человек. Самым востребованным среди пассажиров стал маршрут №162 «Улица Березняка – ЗЖБИиДК», который обслуживается Дмитровским филиалом предприятия», - добавляется в сообщении.

Во всех автобусах «Мострансавто» оплата проезда доступна несколькими способами: картой «Стрелка», объединенной картой «Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), а также наличными средствами.

В ходе онлайн-опроса «Новые маршруты «Мострансавто» в вашем районе – оцените первый месяц работы» жители положительно оценили работу следующих филиалов: автоколонны №1790 Серпухова, автоколонны №1784 Дмитрова, Домодедовского ПАТП, автоколонны №1791 Сергиева Посада.