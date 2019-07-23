РИАМО - 23 июл. С начала текущего года в Московской области к электросетям были подключены свыше 1 тысячи социально и экономически важных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, с начала года крупнейшие энергокомпании Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» - подключили 1072 социально и экономически важных объекта на территории области. Выданная суммарная мощность составляет 182 мегаватта.

«Энергетики осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям и выдали напряжение для социально значимых объектов Подмосковья, среди которых многоквартирные жилые дома, построенные в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Орехово-Зуеве, Клину и Луховицах», - отмечается в сообщении.

Также были выполнены необходимые мероприятия по технологическому присоединению станции биологических очистных сооружений в Дзержинском, общеобразовательной школы на 825 мест в Ивантеевке, школы №1 на 500 мест в Пушкине, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Красногорске, фельдшерско-акушерского пункта в поселке Выголь и других социально и экономически важных объектов.

Неганов отметил, что все работы по подключению к электросетям проводились в строгом соответствии с нормативными сроками. Технологическое присоединение социально значимых объектов находится на особом контроле в министерстве энергетики региона, а также в профильных департаментах энергокомпаний.