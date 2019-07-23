РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. В подмосковном Королеве восемь котельных отремонтировали и подготовили к отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В летнее время городские котельные и тепловые пункты останавливаются на профилактические работы.

«Уже полностью завершены работы по профилактическому ремонту восьми котельных: «Текстильщик», «Новые Подлипки», «Бурковская», «Дзержинского 11Б», Котельная 3,3А (микрорайон Юбилейный), ТЭЦ и Промкотельная ПАО «РКК «Энергия», Котельная «КТРВ» и 25 центральных тепловых пунктах», – говорится в сообщении.

На котельных проводятся работы по ремонту газового оборудования и дымоотводящих устройств, техническому обслуживанию оборудования, систем электро- и газоснабжения. Выполняется ревизия трубопроводов и запорной арматуры, диагностика котлового и теплообменного оборудования, а также гидравлические испытания тепловых сетей.