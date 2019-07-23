РИАМО - 23 июл. Родители привезли в больницу Мытищ полуторагодовалого мальчика с подозрением, что он проглотил монетку, при помощи современного эндоскопа врачи достали из желудка ребенка два инородных предмета, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«После проведенного рентгенографического исследования подозрение родителей подтвердилось. На снимке четко было видно наличие инородного тела. Нашими медиками было принято решение о незамедлительном оказании помощи маленькому пациенту. Инородный предмет доставали при помощи современного эндоскопа», - сказал главный врач Мытищинской городской клинической больницы Валерий Янин.

В ходе эндоскопической операции стало понятно, что монет целых две. Причем одна из них находится в желудке малыша достаточно давно. Оба инородных тела успешно извлекли бескровным, нетравматичным путем.

Сейчас мальчик продолжает лечение в отделении детской хирургии под наблюдением специалистов и идет на поправку.

«Хотелось бы отметить заведующего приемно-диагностическим отделением, врача-эндоскописта Виталия Шконду и медицинскую сестру эндоскопического кабинета Оксану Леонидову, которые быстро и профессионально извлекли монеты и спасли мальчика», - добавил Янин.