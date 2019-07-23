РИАМО - 23 июл. Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон в Подмосковье не только поспособствует развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
На территории Подмосковья на сегодняшний день существует 100 парков культуры и отдыха. В 2018 году было благоустроено 18 парков и создано два новых — это ПКиО «Опалиха» и Губайловский ПКиО городского округа Красногорск.
«В 2019 году запланировано благоустроить 17 парков Подмосковья. Откроем три новых парка: в Балашихе — это парк Заречный и Николо-Архангельский и парк «Дубки» в Наро-Фоминске. Также появятся специальные уникальные парки (общественные пространства) — это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцове», - говорится в сообщении.
В рамках работ по благоустройству существующие парки приведут в порядок: будут установлены входные группы, создана дорожно-тропиночная сеть, установлены детские игровые площадки, проведено озеленение. Также в парках появятся ограждения, урны, лавочки, система наружного видеонаблюдения, элементы доступной среды, навигация, освещение и многое другое. Благодаря этому подмосковные парки поднимутся на более высокий уровень соответствия национальному парковому стандарту.
«В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в парках», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Парки, где пройдет благоустройство в 2019 году:
1. «Скитские Пруды» в Сергиево-Посадском городском округе.
2. «Ивановские Пруды» в городском округе Красногорск.
3. «Фабричный Пруд» в городском округе Реутов.
4. Высоковский городской парк в городском округе Клин.
5. «200 лет Егорьевску» в городском округе Егорьевск.
6. Городской парк в городском округе Серебряные Пруды.
7. «Солнечный Берег» в Талдомском городском округе.
8. Центральный парк в городском округе Кашира.
9. КДЦ «Костино» в городском округе Королев.
10. КДЦ «Октябрь» в Одинцовском городском округе.
11. «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе.
12. Парк имени Гагарина в городском округе Шатура.
13. Центральный парк в Ногинске Богородского городского округа.
14. «Березовая роща» в Дмитровском городском округе.
Новые парки, которые появятся в 2019 году:
1. Парк на Заречной улице в городском округе Балашиха (открытие в августе).
2. Никольско-Архангельский парк в городском округе Балашиха (открытие в августе).
3. «Дубки» в Наро-Фоминском городском округе (открытие в сентябре).
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии