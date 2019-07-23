РИАМО - 23 июл. Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон в Подмосковье не только поспособствует развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На территории Подмосковья на сегодняшний день существует 100 парков культуры и отдыха. В 2018 году было благоустроено 18 парков и создано два новых — это ПКиО «Опалиха» и Губайловский ПКиО городского округа Красногорск.

«В 2019 году запланировано благоустроить 17 парков Подмосковья. Откроем три новых парка: в Балашихе — это парк Заречный и Николо-Архангельский и парк «Дубки» в Наро-Фоминске. Также появятся специальные уникальные парки (общественные пространства) — это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцове», - говорится в сообщении.

В рамках работ по благоустройству существующие парки приведут в порядок: будут установлены входные группы, создана дорожно-тропиночная сеть, установлены детские игровые площадки, проведено озеленение. Также в парках появятся ограждения, урны, лавочки, система наружного видеонаблюдения, элементы доступной среды, навигация, освещение и многое другое. Благодаря этому подмосковные парки поднимутся на более высокий уровень соответствия национальному парковому стандарту.

«В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в парках», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Парки, где пройдет благоустройство в 2019 году:

1. «Скитские Пруды» в Сергиево-Посадском городском округе.

2. «Ивановские Пруды» в городском округе Красногорск.

3. «Фабричный Пруд» в городском округе Реутов.

4. Высоковский городской парк в городском округе Клин.

5. «200 лет Егорьевску» в городском округе Егорьевск.

6. Городской парк в городском округе Серебряные Пруды.

7. «Солнечный Берег» в Талдомском городском округе.

8. Центральный парк в городском округе Кашира.

9. КДЦ «Костино» в городском округе Королев.

10. КДЦ «Октябрь» в Одинцовском городском округе.

11. «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе.

12. Парк имени Гагарина в городском округе Шатура.

13. Центральный парк в Ногинске Богородского городского округа.

14. «Березовая роща» в Дмитровском городском округе.

Новые парки, которые появятся в 2019 году:

1. Парк на Заречной улице в городском округе Балашиха (открытие в августе).

2. Никольско-Архангельский парк в городском округе Балашиха (открытие в августе).

3. «Дубки» в Наро-Фоминском городском округе (открытие в сентябре).