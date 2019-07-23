РИАМО - 23 июл. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова до 25 октября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж. Ранее Басманный суд арестовал банковские счета экс-министра на сумму почти 122 миллиона евро.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, (Николая - ред.) Степанова и (Галины - ред.) Фрейденберг», - сказал собеседник агентства.

Кроме Абызова, фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор компании «Ру-Ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрейденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.