РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 июл. В подмосковном Королеве 28 июля пройдет митинг против застройки города, сообщил «РИАМО в Королеве» активист Роман Иванов.

Активисты выступают против застройки города и расширения территории детских садов за счет дворовых территорий.

«Уведомление мы подавали на проведение митинга против строительного беспредела на центральной площади у ЦДК имени Калинина. Но, к сожалению, в проведении митинга там нам отказали. В итоге он пройдет у ДК «Юбилейный» в 19:00», – сказал собеседник агентства.

Отказ в проведении митинга на центральной площади мотивирован невозможностью обеспечить полную безопасность как участников, так и жителей города, гуляющих в центре, а также в связи с проведением других мероприятий.