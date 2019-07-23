РИАМО - 23 июл. Церемония награждения победителей акции «Диктант Победы» прошла в администрации городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, написали 7 мая по всей стране и за ее пределами по инициативе партии «Единая Россия».

«В Солнечногорске к патриотической акции присоединились 45 жителей. Лучшие результаты показали Елена Сошина, Татьяна Петченко и Анастасия Карьенова. Они набрали максимальное количество баллов. За достигнутые успехи их отметили благодарственными письмами губернатора Московской области Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

Провести мероприятие на достойном уровне помогали волонтеры. Благодарностью председателя регионального организационного комитета акции, секретаря регионального отделения парии «Единая Россия» Лидии Антоновой поощрили самых активных – Ксению Анциферову, Ирину Колотухину, Александра Тихонова, Святослава Смирнова и Ирину Филимонову.

Общее количество участников «Диктанта Победы» в России и 23 других государствах составило порядка 100 тысяч человек, 3585 из них - жители Московской области. Для проведения акции в Подмосковье были организованы 66 площадок почти во всех муниципалитетах.