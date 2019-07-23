РИАМО - 23 июл. Росстат пояснил, что аномальный прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с тем, что МВД теперь передает более полные данные о миграции, сообщает РБК.

Ранее сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС обратили внимание, что в России в начале 2019 года резко увеличился миграционный прирост населения. Как уточнил представитель пресс-службы Росстата, с 1 января текущего года были введены формы федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ.

«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», - пояснил собеседник издания.

Кроме того, увеличение числа мигрантов за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны, напротив, сократилась.

В Росстате добавили, что большинство мигрантов, которые временно зарегистрировались в стране, получили регистрацию на срок от девяти до 12 месяцев. Исходя из этих данных, концу 2019 года - началу 2020 года можно ожидать рост числа уезжающих из России мигрантов.