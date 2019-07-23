РИАМО - 23 июл. Росстат пояснил, что аномальный прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с тем, что МВД теперь передает более полные данные о миграции, сообщает РБК.
Ранее сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС обратили внимание, что в России в начале 2019 года резко увеличился миграционный прирост населения. Как уточнил представитель пресс-службы Росстата, с 1 января текущего года были введены формы федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ.
«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», - пояснил собеседник издания.
Кроме того, увеличение числа мигрантов за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны, напротив, сократилась.
В Росстате добавили, что большинство мигрантов, которые временно зарегистрировались в стране, получили регистрацию на срок от девяти до 12 месяцев. Исходя из этих данных, концу 2019 года - началу 2020 года можно ожидать рост числа уезжающих из России мигрантов.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов?
20 вопросов | Пройден 8917 раз
Многие из нас не открывали учебник истории со школьной скамьи. Насколько вы интересуетесь отечественной историей и помните ли основные исторические факты? Предлагаем ответить на вопросы, которые включены в тестирование на знание истории России для трудовых мигрантов.
Древнерусское государство со столицей в Киеве занимало территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги на востоке.
На территории современной Украины
Древнерусское государство со столицей в Киеве занимало территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги на востоке.
На территории Москвы и Новгорода
Древнерусское государство со столицей в Киеве занимало территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги на востоке.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов? (2/20)
Куликовская битва — решающее сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе южнее впадения реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле.
В 1380 году
Куликовская битва — решающее сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе южнее впадения реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле.
В 1412 году
Куликовская битва — решающее сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе южнее впадения реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов? (5/20)
В 1613 году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора Никитича Михаил Фёдорович Романов был избран на царство, и его потомство, которое традиционно называется «Дом Романовых», правило Россией до 1917 года.
Династия Рюриковичей
В 1613 году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора Никитича Михаил Фёдорович Романов был избран на царство, и его потомство, которое традиционно называется «Дом Романовых», правило Россией до 1917 года.
Династия Тюдоров
В 1613 году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора Никитича Михаил Фёдорович Романов был избран на царство, и его потомство, которое традиционно называется «Дом Романовых», правило Россией до 1917 года.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов? (8/20)
Какой император проводил реформы в России в начале XVlll века?
Первая русская революция — название событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи, причиной которых стало «Кровавое воскресенье» — расстрел императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 9 января 1905 года.
В 1917 году
Первая русская революция — название событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи, причиной которых стало «Кровавое воскресенье» — расстрел императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 9 января 1905 года.
В 1991 году
Первая русская революция — название событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи, причиной которых стало «Кровавое воскресенье» — расстрел императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 9 января 1905 года.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов? (15/20)
Константин Циолковский был основоположником теоретической космонавтики, а Сергей Королев — главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики.
Сергей Королев
Сергей Королев — главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики.
Андрей Туполев
Андрей Туполев был авиаконструктором, а Сергей Королев — главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики.
Смогли бы вы сдать тест по истории России для мигрантов? (19/20)
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В это день, начиная с 1992 года, ежегодно отмечается День России.
12 декабря 1993 года
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В это день, начиная с 1992 года, ежегодно отмечается День России.
7 ноября 1917 года
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В это день, начиная с 1992 года, ежегодно отмечается День России.
Садитесь, два!
Похоже, вы зря вернули учебник истории в библиотеку. Вы узнали бы из него много нового. Восполните досадные пробелы, полистайте книжки по российской истории или посмотрите исторические фильмы, если не хотите как-нибудь упасть в грязь лицом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии