РИАМО - 23 июл. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве инициируют передачу в собственное производство дела о нападении на жителя столицы в Солнцеве, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилось видео, как двое мужчин нападают на жителя столицы вблизи станции метро «Солнцево». После непродолжительного конфликта потерпевшему нанесли множественные удары ножом. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело.

«По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве», - говорится в сообщении.