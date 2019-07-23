РИАМО - 23 июл. Вебинар по генеалогии и изучению истории семьи пройдет в Московской области 16 августа, на нем все желающие смогут получить рекомендации по данной тематике, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного архивного центра.

Специалисты Московского областного архивного центра открывают цикл вебинаров «Семейная история. Практические рекомендации для начинающих историко-родословное исследование». Жители Подмосковья смогут получить советы по практической генеалогии и изучению истории семьи», – говорится в сообщении.

Первый вебинар состоится 16 августа.

Как уточняется на сайте Главного архивного управления региона, в Центральном государственном архиве Московской области в читальном зале еженедельно по понедельникам с 14:00 до 16:00 можно получить бесплатную консультацию по семейным архивам.

Консультации по генеалогии проводятся по пятницам с 13:00 до 15:00. Консультируют всех желающих работники архива – специалисты в данных областях знаний.