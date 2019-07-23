РИАМО - 23 июл. Порядка 900 высокотехнологичных операций по восстановлению функций коленного сустава провели врачи подмосковной Дубненской городской больницы с помощью артроскопа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи-травматологи хирургического отделения Дубненской городской больницы успешно используют в своей практике современный малоинвазивный метод диагностики и лечения болезней суставов - артроскопию коленного сустава. Специальный прибор – артроскоп, предназначенный для проведения подобных операций, был установлен в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» семь лет назад, в августе 2012 года. С тех пор было проведено порядка 900 операций. В 2019 году – 75», - говорится в сообщении.

Благодаря использованию современной аппаратуры операции осуществляются малоинвазивно. Инструмент вводится в полость сустава через микроразрез. При этом во время артроскопической операции соединительная ткань сустава не повреждается, а рубцы на коже после заживления практически не заметны.

Операция производится с целью устранения повреждений мениска и микротрещин в хрящевой ткани, а также для восстановления передней крестообразной связки.

«Число пациентов, которые за семь лет с момента установки нового оборудования прошли через процедуру артроскопии, свидетельствует о высокой востребованности данного вида малоинвазивных операций. Новые органосохраняющие технологии вкупе с высокой квалификацией медицинского персонала позволяют пациенту быстро восстановиться после операции, реабилитационный период значительно сокращается», - отметил главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.