РИАМО - 23 июл. Производителю диагностических наборов и лекарственных средств ЗАО «ЭКОлаб» предоставлено в аренду 2,3 гектара земли на территории городского округа Электрогорск для расширения и модернизации производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На арендованном участке компания планирует построить новый корпус и запустить производство готовых к использованию биоматериалов, а также фасовку сухих питательных сред для поставки в медицинские учреждения Российской Федерации и нужд Роспотребнадзора», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Министр отметил, что расширение производства компании поможет формированию в регионе конкурентоспособной, динамичной среды, способной обеспечить устойчивое развитие экономики Подмосковья и создать условия для повышения качества жизни населения.

Реализация проекта поможет расширить рынок лабораторных материалов и фармацевтической продукции, а также создаст дополнительные рабочие места, добавил он.

Строительство планируется начать в середине 2020 года, а к 2023 году – запустить производство. Инвестиции в проект составят порядка 300 миллионов рублей. За время реализации инвестпроекта в бюджет РФ поступит свыше 420 миллионов рублей, из которых в консолидированный бюджет Московской области прогнозируется поступление более 270 миллионов рублей.

Благодаря расширению производства ЗАО «ЭКОлаб» в городском округе появится 75 дополнительных рабочих мест.