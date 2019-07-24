РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Открытый урок по вопросам ЖКХ состоится в Подольске в среду в рамках проекта «Pro ЖКХ», его смогут посетить все желающие.

Семинар «Pro ЖКХ» начнется в 16:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4, вход со стороны концертного зала (зал заседаний общественной палаты). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Учебный проект «Pro ЖКХ» запустили ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области и министерство ЖКХ Московской области. В рамках проекта в Подмосковье проходят бесплатные семинары, на которых управдомы региона делятся своим опытом.