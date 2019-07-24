РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 июл. В подмосковном Королеве молодые мамы узнают об уходе за новорожденным на лекции, которая пройдет в среду.

Занятия «Школы мам» проходят в Королевском роддоме бесплатно с 16:00 до 17:00.

Лекцию «Уход за новорожденным» прочитает заведующая отделением новорожденных Анна Медведева, она расскажет о физиологических особенностях новорожденного, первом месяце жизни ребенка, развитии, росте и особенностях ухода за младенцами.

Также сотрудники ЗАГСа расскажут, как оформить документы на ребенка уже в роддоме.