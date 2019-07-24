РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Благоустройство одного из дворов на Парковой улице Подольска обсудят с жителями на встрече с представителями администрации городского округа в среду, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Встречи сотрудников администрации Подольска с жителями по обсуждению планов комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020 году продолжаются. Так, в среду, 24 июля, состоится встреча во дворе дома №41 на Парковой улице. Начало встречи в 16:00», – говорится в сообщении.

В ходе встречи жители смогут высказать свои пожелания к благоустройству, а также задать интересующие вопросы.