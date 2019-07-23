РИАМО – 23 июл. Президент РФ Владимир Путин поручил властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона для размещения твердых бытовых отходов в районе станции «Шиес», сообщается на сайте kp.ru.

«Правительство Архангельской области и Москвы должно обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве на станции «Шиес» мусорного полигона», – говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля.

Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и архангельский губернатор Игорь Орлов. Доклад о работе в данном направлении чиновники должны предоставить до 1 сентября.

Ранее Путин заявил, что строительство полигона для утилизации отходов в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе.

Узловая станция «Шиес» находится в Архангельской области на границе с Республикой Коми. Столичные и архангельские власти планируют создать недалеко от станции экотехнопарк для размещения отходов, вывезенных из Москвы. Данная инициатива вызывала широкий общественный резонанс, местные жители начали выходить на митинги с призывами остановить стройку полигона, так как, по их мнению, запуск объекта приведет к экологической катастрофе в области.