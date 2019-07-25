Каждое дождливое лето ливневка в Москве проходит проверку на прочность, хотя ее периодически модернизируют. В четверг город снова накрыли сильные ливни, а синоптики обещают москвичам выпадение месячной нормы осадков за неделю, а значит, без резиновых сапог на улицу лучше не выходить. Почему в городе происходят скопления воды, и когда ситуация изменится к лучшему, выяснял обозреватель РИАМО.

Потопы на дорогах и затопленный переход

Минувшая дождливая неделя принесла в столицу треть месячной нормы осадков всего за три дня с 16 по 18 июля. 19 июля ливень и ветер были настолько сильными, что МЧС рекомендовало москвичам соблюдать предельную осторожность А лучше – вообще не выходить из дома.

В результате грозы многие улицы в прямом смысле слова ушли под воду. Например, 17 июля на улице Образцова возле МИИТ машины не ехали, а плыли, теряя по пути номера.

Затопило проспект Мира и улицу Щепкина.

Переход у станции метро «Савеловская» из-за сильного дождя напоминал водную горку в аквапарке, пересечь которую отважились самые смелые пешеходы, пока другие спасались на перилах.

Также затопление было зафиксировано на части Дмитровского шоссе. В районе Коптево ливни нарушили трамвайное сообщение.

Еще одно «мокрое место» в центре Москвы, где во время сильных дождей образуется огромная лужа, которую сложно обойти и объехать, – проезжая часть на 5-й Магистральной улице в районе домов 3 и 8. В четверг 24 июля после сильного дождя здесь по традиции скопилась вода.

По данным Гидрометцентра России, эта неделя в Москве тоже будет дождливой. Наиболее сильные осадки ожидаются в среду 24 июля.

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Почему ливневка не выдерживает

Три года назад масштабная проверка столичных властей выявила около 150 мест, где подтопления бывают системными. Это было связано с отсутствием ливневки либо ее плохой пропускной способностью.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске проектно-изыскательских работ, чтобы решить, что в этих точках делать: капитальный ремонт либо локальные мероприятия, которые не затрагивают проезжую часть. По его словам, на тех улицах, где прошли работы по программе «Моя улица», подтоплений практически нет.

Годом спустя проблемы с ливневой канализацией в Москве были решены на 115 сложных участках улиц. На оставшихся проблемных участках во время непогоды работали десятки специальных коммунальных бригад.

Как рассказали РИАМО в пресс-службе ГУП «Мосводосток», за счет строительства, ремонта и реконструкции водостоков и водоприемных колодцев в проблемных местах количество подтоплений в городе удалось снизить.

«В рамках реализации мероприятий по программе ликвидации подтоплений городских территорий за последнее десятилетие проведены работы по реконструкции и модернизации дождевой сети на 1160 адресах», - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, из-за увеличения объемов строительства зданий и развития инфраструктуры городу требуется постоянное развитие сетей дождевой канализации.

По данным «Мосводостока», нормальной работе ливневок мешают наносы случайного бытового мусора с проезжих частей, а также перегрузка сточными водами водостоков. Так бывает, когда слишком много сверхинтенсивных осадков выпадает за короткий промежуток времени.

В 2019 году на контроле «Мосводостока» остаются места возможных скоплений воды. Работа по снижению количества проблемных мест продолжается.

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Как ликвидируют потопы

Для предотвращения скоплений воды и устранения негативных последствий обильных осадков в теплое время года «Мосводосток» задействует более 260 бригад (около 1200 сотрудников) и 250 единиц техники. Предприятие регулярно проводит проверки и ремонт водосточной сети.

Программы по дальнейшей реконструкции и развитию сетей дождевой канализации будут выполняться в текущем году и последующих в рамках городских программ.

Ожидается, что модернизация значительно улучшит работу водоотводящей системы города и минимизирует неудобства при движении транспорта и пешеходов, сделает их более комфортными для жителей.

Активное участие в модернизации ливневой канализации сегодня принимают роботы. Они помогают анализировать техническое состояние объектов водоотведения, контролировать работу дождевой канализации и предупреждать аварии. В арсенале у коммунальщиков – самоходные робототехнические комплексы и трассопоисковые системы.

Активно используется аварийными бригадами и метод санации трубопроводов стеклопластиковым рукавом. Он позволяет ремонтировать водосточные сети без производства земляных работ в условиях стесненной городской застройки.

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Куда сообщать о подтоплениях

Сообщить о скоплениях воды москвичи могут в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района (контакты на сайтах управ); в префектуру округа (контактную информацию можно найти на сайте префектуры); в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал «Наш город» (раздел «Подтопление придомовой территории») или позвонить на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) по номеру: +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ «Гормост», позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

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