РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 июл. Экологическую акцию по раздельному сбору мусора провели в Балашихе, жителям городского округа рассказали о правилах сортировки отходов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник на площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» установили образцы мусорных контейнеров. Всем желающим объясняли, как минимизировать объем содержимого синих контейнеров для сухого мусора. Из синих контейнеров при сортировке выделяется порядка 80% полезных фракций, а из серых – 10-15%.

«Сегодня (23 июля – ред.) у Ледового дворца (Балашихи – ред.) мы провели просветительскую акцию для того, чтобы жители правильно понимали, как сортировать мусор. Если раньше мы вывозили контейнеры раз в пять дней, то сейчас мы вывозим сухие отходы либо раз в два дня, либо ежедневно в зависимости от наполнения. В некоторых микрорайонах люди более активны в этом плане, и мы пересматриваем график вывоза отходов», – сказал заместитель руководителя филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Андрей Панченко.

Он добавил, что многие жители Балашихи начали сортировать мусор и одной емкости для сухих отходов стало недостаточно. По словам Панченко, стоит задача установить по два контейнера на каждой площадке.

Система раздельного сбора мусора действует в Московской области с начала года. На сегодняшний день в Балашихе работают две сортировочные линии – на Объездном шоссе и на улице Текстильщиков.