РИАМО - 23 июл. Свыше 6 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ охватила информационная кампания правительства Московской области по регистрации недвижимости с апреля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Представители Минмособлимущества, администраций муниципальных образований, налоговой службы, областного Росреестра, Московского областного БТИ выезжали в садовые и огородные товарищества, чтобы рассказать об изменениях в законодательстве, связанных с регистрацией недвижимости и отменой «дачной амнистии», – говорится в сообщении.

В марте закончился переходный период, в который собственники могли в упрощенном порядке зарегистрировать право на садовый дом – за 13 лет не все успели это сделать. Несмотря на то, что вопрос о продлении «дачной амнистии» находится на рассмотрении в Госдуме РФ, у собственников садовой и дачной недвижимости осталось много вопросов по процедурам регистрации.

Именно поэтому госструктуры Подмосковья объединились для проведения выездных консультаций садоводов и дачников на местах.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган ранее отметил, что широкий состав специалистов необходим для того, чтобы полно и корректно ответить на возникающие у жителей вопросы имущественной сферы.

«Недвижимость – это один из наиболее ценных активов человека. Продать, подарить, передать по наследству, взять кредит или заложить, в случае необходимости, можно только оформленную собственность. Правильность оформления недвижимости – это гарантия ее защиты государством», – подчеркнул Коган.

Заместитель министра имущественных отношений Юрий Лавряков уточнил, что в ближайшее время Госдума рассмотрит во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию». Это упрощенный порядок оформления дач, садовых домов, бань, гаражей и других построек. Когда изменения примут нужно воспользоваться ситуацией и зарегистрировать свою недвижимость по простой схеме, чтобы в будущем избежать сложной процедуры регистрации с большим пакетом бумаг.

Он подчеркнул, что не все постройки нуждаются в регистрации, а только те, которые обладают признаками капитальности. Так, дома на фундаменте, садовые дома на сваях, все капитальные хозпостройки, бани регистрировать нужно, а теплицы, навесы и беседки в регистрации не нуждаются.

Первая выездная встреча расширенным составом прошла в Дмитровском городском округе в одном из крупнейших СНТ «НОСТ Природа». В объединенное СНТ входит 70 товариществ, в которых более 2,5 тысяч земельных участков.

Дачники и садоводы активно задавали вопросы и признали мероприятие очень продуктивным. Следующая встреча с садоводами состоится в Наро-Фоминске 26 июля.