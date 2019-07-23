РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. Делегации жандармерии из Турции, посетившей легендарную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в Балашихе, показали современные образцы вооружения и военной техники, гости также посетили музей, кинологический центр и другие объекты учебно-материальной базы соединения, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

С главой делегации – главнокомандующим войсками жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином и сопровождающим его чрезвычайным и полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром встретились замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин и командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов.

«Гости возложили венок и цветы к памятнику «Павшим воинам-дзержинцам», посетили музей, ознакомились с современными образцами вооружения и военной техники, осмотрели кинологический центр и другие объекты учебно-материальной базы соединения», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы продемонстрировали представителям делегации навыки владения рукопашным боем, показали занятия по тяжелой атлетике, плаванию и спортивным играм в физкультурно-оздоровительном комплексе. Вниманию гостей было представлено показное занятие по огневой подготовке в стрелковом тире.

Отдельным пунктом программы приема делегации стало посещение автодрома, где военнослужащие мастерски управляли автомобильной- и бронетехникой.

Визит делегации жандармерии Турецкой Республики проходит по приглашению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова.

Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обмена опытом в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Это ответный визит главнокомандующего жандармерии Турецкой Республики в Россию. В мае текущего года (2019 года - ред.) делегация ведомства во главе с директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым посетила турецких коллег», – заключается в материале.