РИАМО - 23 июл. Московская городская избирательная комиссия на заседании во вторник оставила без удовлетворения жалобу самовыдвиженца Сергея Смирнова на отказ в регистрации его окружным избиркомом в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 25-му округу, сообщает «Интерфакс».

«Основанием для отказа стало то, что Смирнов не представил документы для регистрации кандидатов. При необходимых для регистрации 4449 подписях он предъявил только одну - свою. На прошлой неделе МГИК отказал в удовлетворении жалобы еще одному самовыдвиженцу - Ирине Собяниной, выдвигавшейся по 28-му округу. Она не представила подписи избирателей вообще», - говорится в сообщении.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.