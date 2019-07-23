РИАМО - 23 июл. Одним из претендентов на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье» стал проект от Одинцовского городского округа – благотворительная выставка животных из приютов «Хочу домой!», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс на соискание в ежегодной премии «Наше Подмосковье» стартовал в начале июля. В этом году победители получат тысячу премий по 180 тысяч рублей.

«Впервые выставка «Хочу домой!» прошла в Одинцове в октябре 2018 года. Через год она также состоялась на Одинцовской центральной площади, но уже в более масштабных размерах — около 70 животных были представлены на ней. Жители принимали активное участие в акции — приносили гречку, сухие и влажные корма, средства для ухода за животными», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Целью проекта является не только помощь бездомным животным, но и привлечение внимания общества к проблеме. Организаторы проекта также проводят «Уроки доброты», выставки детских рисунков и благотворительные концерты в поддержку животных.

«Наши жители занимаются действительно важным делом и я очень надеюсь, что в этом году премия «Наше Подмосковье» достанется им», - сказал Иванов.

В 2019 году премия «Наше Подмосковье» проводится в седьмой раз. Каждый соискатель может представить на конкурс только один проект. Заявки принимаются до 4 августа, после презентации проектов их рассмотрит жюри. На конкурсе представлены четыре номинации - экология, творческое и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв.

Проголосовать за понравившийся проект можно на официальном сайте премии «Наше Подмосковье».

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