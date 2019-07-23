РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Подольская хоккейная команда «Витязь» сыграет со столичными клубами «Динамо», ЦСКА и «Спартак» на Кубке мэра Москвы, который пройдет с 22 по 25 августа, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хорошо поработали и готовы удивить наших соперников в наступающем году. Наши ребята рвутся в бой, и первым турниром для нашей команды станет Кубок мэра Москвы, который пройдет с 22 по 25 августа. Соперники – московские клубы «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Мы как никогда готовы к победам и нам нужна ваша поддержка! Давайте вместе поднимем Кубок над головой!» – говорится в сообщении.

Пресс-служба клуба предложила подписаться на аккаунт Кубка, чтобы участвовать в конкурсах и следить за новостями хоккейного турнира.