РИАМО - 24 июл. В выставочных залах Сытного двора музея-заповедника «Коломенское» Москвы в среду откроется экспозиция, посвященная истории строительства и архитектуре Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Посетители смогут увидеть живописные полотна и мозаики, уникальные иконы и проекты реставраторов, которые восстанавливали внутреннее убранство храма, пострадавшее в годы Великой Отечественной войны.

«Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Он возведен по проекту архитектора Огюста Монферрана в память о Петре I. Над строительством собора работали выдающиеся зодчие, скульпторы и живописцы. В Москве впервые продемонстрируют масштабную экспозицию, посвященную Исаакиевскому собору», — говорится в сообщении.

На выставке представят около 150 экспонатов, среди которых подлинные эскизы икон для мозаичных клейм Карла Брюллова, Николая Майкова, Тимофея Неффа и других художников. Также в Москву впервые привезут мозаичные клейма Царских врат главного иконостаса храма и двух приделов — святого Александра Невского и святой Екатерины.

«Выставка «Императорский собор преподобного Исаакия Далматского» будет открыта до 22 сентября. Это первая экспозиция, организованная в рамках межмузейного обмена между объединенным музеем-заповедником «Коломенское - Измайлово - Люблино» и государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», — отмечается в сообщении.

Экспозиция будет открыта по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, по пятницам — с 11:00 до 19:00. Понедельник — выходной. Вход платный, есть скидки для посетителей, имеющих право на льготы.

Первый деревянный храм на месте будущего собора появился в 1706 году. Его макет также можно будет увидеть на выставке. Новая — уже каменная — церковь была воздвигнута в 20 метрах от Невы. К началу XIX века ее вновь перестроили, однако и третий храм простоял недолго. В 1809 году объявили конкурс на строительство нового.

Собор в его современном виде проектировали, строили и расписывали с 1818 по 1858 год. Над оформлением интерьера трудились знаменитые русские художники: Федор Бруни, Карл Брюллов, Иван Бурухин и другие.