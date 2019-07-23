РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Защитник подольской молодежной хоккейной команды «Русские Витязи» Георгий Дедов будет играть за питерский хоккейный клуб СКА, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В результате обмена между хоккейным клубом СКА и «Витязем» защитник Георгий Дедов перешел в систему Петербургской команды, а подольский клуб получил денежную компенсацию», – говорится в сообщении.

Георгий Дедов провел за «Русских Витязей» 132 матча и набрал 38 очков (9+29) с показателем полезности +3. Дедов родился 1 октября 1999 года в Рязани, рост 190 сантиметров, вес 86 килограмм.