РИАМО - 24 июл. Жители Можайского округа смогут лично обратиться к главному судебному приставу Подмосковья Николаю Коновалову по вопросам исполнения судебных решений, он проведет в городском округе прием граждан в среду с 12:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.

«Главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов проведет личный прием жителей Можайского городского округа. Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 13:00 на базе Можайского райотдела судебных приставов по адресу: улица Герцена, дом 14.

Для того, чтобы попасть на личный прием к главному судебному приставу Подмосковья, нужно будет лишь захватить с собой документ, удостоверяющий личность. Узнать о мероприятии более подробную информацию и записаться на прием предварительно можно по телефону: 8 (496) 382-25-65.