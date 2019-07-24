РИАМО - 24 июл. Со среды на набережной Тараса Шевченко в столице ограничили движение транспорта в связи с проведением работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: набережная Тараса Шевченко в районе дома 14А, строения 52, в районе Кутузовского проспекта. Период: с 24 по 30 июля круглосуточно», - говорится в сообщении.

На дороге перекрыта одна полоса для транспорта с сохранением существующих полос за счет ликвидации парковочного пространства.