РИАМО - 24 июл. Подмосковный Росреестр в среду с 11:00 до 13:00 организует горячую линию для консультации граждан по вопросам предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«В управлении Росреестра по Московской области 24 июля 2019 года состоится горячая телефонная линия по вопросам предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, в том числе возникшими при сплошном выжигании растительности», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в целях профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период на территории Московской области управлением налажено оперативное взаимодействие с МЧС РФ по предоставлению информации о собственниках земельных участков.

С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья о предупреждении последствий ЧС ответит главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора управления Наталья Витовская.