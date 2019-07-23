РИАМО - 23 июл. В Северо-Восточном округе столицы после пожара в квартире семья москвичей получила 484 тысячи рублей по городской программе страхования жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Инцидент произошел в январе в двухкомнатной квартире площадью 57,7 квадратных метров на Проспекте Мира, дом 118а. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов, расположенных в электрическом щите. В результате была повреждена окраска потолков и стен, обои, отделка, линолеум и ламинат во всей квартире.

«Жилье было застраховано по городской программе страхования с суммой ежемесячного платежа в 107 рублей 109 копеек. Москвичи обратились за помощью в страховую компанию, которая работает по городской программе страхования на северо-востоке Москвы, и после оформления необходимой документации им было выплачено 484 тысячи рублей», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Городская программа страхования жилья работает в Москве с 1995 года.

Главным условием участия в программе является своевременная ежемесячная оплата страховых взносов по льготным тарифам (1 рубль 87 копеек за квадратный метр) по единому платежному документу на оплату коммунальных услуг. Это позволяет москвичам защитить свое имущество от пожара, взрыва по любой причине, стихии, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.