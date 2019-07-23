РИАМО - 23 июл. Расписание пригородных поездов на участке Дубна – Большая Волга будет изменено в субботу, 27 июля, из-за проведения седьмого дубненского триатлона «Николов Перевоз», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Корректировки коснутся в основном дневных пригородных поездов. Они будут курсировать по укороченному маршруту на участке Москва – Большая Волга», – говорится в сообщении.

В частности, в этот день из расписания будут выведены восемь пригородных поездов, в том числе два экспресса. Эти изменения внесены на основании обращения администрации городского округа Дубна.

Более подробно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».