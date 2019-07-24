РИАМО – 24 июл. В целях предотвращения несанкционированного сброса мусора на землях лесного фонда региона со среды в лесах Московской области пройдет спецоперация «Антимусорный рейд», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Операция проводится комитетом лесного хозяйства Московской области с привлечением представителей правоохранительных органов, местного самоуправления, общественных лесных инспекторов, общественности и средств массовой информации.

«Мы проводим такие операции с 2017 года с привлечением как правоохранительных органов, администраций и заинтересованных ведомств, так и широкой общественности. В этом году запланировано более 500 патрулирований, которые пройдут на территории лесфонда в границах всех муниципальных образований Московской области», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Рейды проводятся для профилактики нарушений, связанных с загрязнением лесов, а также для воспитания бережного отношения граждан к окружающей среде.