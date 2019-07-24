РИАМО - 24 июл. Москвичи смогут подать заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу с 24 июля по 4 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября включительно. Для этого нужно убедиться, что все данные в личном кабинете указаны, а учетная запись заполнена на 100% и подтверждена (это можно сделать в любом центре госуслуг «Мои документы»). С собой нужно взять паспорт» , - говорится в сообщении.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Данные округа выбрали ранее участники проекта «Активный гражданин».

Голосовать при помощи интернета необязательно. При желании можно проголосовать привычным способом, достаточно просто прийти в избирательный участок лично. Подавать заявку для этого не нужно. Более того, если подана заявка на электронные выборы, но потом избиратель передумал, до 4 сентября можно отозвать заявление.

«Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации и сохранения обезличенного бюллетеня в системе», - поясняется на сайте.

Ее программное обеспечение создано на основе технологии блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети.

В первом электронном голосовании на выборах в Мосгордуму примут участие почти полмиллиона москвичей, которые смогут отдать свой голос с помощью компьютера или смартфона.

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. В течение 15 минут избиратель должен будет поставить знак напротив фамилии одного из кандидатов. Как только в систему попадет зашифрованный обезличенный бюллетень, она напечатает код блока в блокчейн-сети, где он размещен.

После окончания голосования система сформирует ключ, который позволяет единственным способом расшифровать бюллетени, чтобы подсчитать голоса, отданные за кандидатов. Затем электронные голоса суммируют с бумажными и подсчитают общий результат выборов в избирательном округе.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.