РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с председателем общественного совета Сергеем Яковлевым провели для воспитанников экологического лагеря «Чистый город» мероприятие «Твои правила безопасности», им напомнили о правилах личной безопасности в быту и на улице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие провели в рамках акции «Каникулы с общественным советом». Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, предотвращение происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних, формирование нравственных основ личности, а также повторение правил личной безопасности.

«Полицейские рассказали о том, как важно помнить правила личной безопасности в быту и на улице, напомнили ребятам алгоритм поведения в транспорте и общественных местах. Особое внимание было уделено правовому информированию подростков», – говорится в сообщении.

На встрече обсудили возраст наступления уголовной ответственности, обязанность соблюдения запрета на пребывание на улице в вечернее время без сопровождения родителей и иных законных представителей.

В завершение мероприятия детям показали обучающий фильм, в котором было рассказано о вреде и последствиях употребления алкоголя несовершеннолетними.

Подростки поблагодарили гостей за увлекательную встречу, задали множество интересующих их вопросов и выразили желание встретиться вновь.