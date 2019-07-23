РИАМО - 23 июл. О правильных занятиях спортом жителям городского округа Солнечногорск расскажут в рамках проекта «Культурная среда» — мероприятие пройдет на набережной озера Сенеж 24 июля в 17:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Правильную двигательную активность во всех возрастах с жителями обсудят руководитель проекта «Сеть спортивных клубов KHORKOVSCHOOL», директор ФОКа «Поварово» имени Б.П. Михайлова Михаил Хорьков и руководитель фитнес-программ сети спортивных клубов KHORKOVSCHOOL, соорганизатор проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия проведут мастер-класс по выполнению спортивных упражнений, а также расскажут о важности коллектива и соревновательного духа при занятиях спортом.

Проект «Культурная среда» посвящен 90-летию Солнечногорья и Подмосковья. Он направлен на популяризацию истории края, выдающихся людей, достопримечательностей, литературного и культурного наследия, активного долголетия и физического здоровья.