РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 23 июл. В подмосковных Люберцах в дорожно-транспортном происшествии 21 июля пострадала женщина, ее родственники объявили о сборе крови, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ЖК «Люберцы».

21 июля в микрорайоне Самолет на улице Вертолетная, около дома 42 водитель машины сбил девушку 1990 года рождения и ребенка 2014 года рождения, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

«Девушка в критическом состоянии находится в реанимации с тяжелыми травмами. Срочно необходима кровь первая отрицательная. Если кто-то может помочь, необходимо подъехать в больницу: Новорижское шоссе, городской округ Красногорск, поселок Новый, 43 отделение, 8 этаж, хирургический корпус, телефон справочной: 8 (495)562-12-74», – говорится в сообщении.

Сбор крови нужен для пострадавшей Алены Филимон. Ее сестра Ангелина просит помощи, если есть возможность телефон для связи: 8(909)973-64-98.